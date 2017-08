Menina de 4 meses, filha de brasileiro, morre em acidente na rodovia expressa em Gifu

GIFU – No dia 16, às 3h30 da manhã, uma menina de 4 meses morreu num acidente de carro na rodovia expressa Chuo, no trecho Nakatsugawa, em Gifu.

A família estava voltando de viagem, quando o carro colidiu na mureta que divide as faixas e capotou.

A menina de 4 meses, Helena Takahashi, foi jogada para fora do carro devido ao impacto da batida.

O carro estava sendo dirigido pelo pai, Marcos Masatoshi Ishihara Shimabuku, brasileiro de 21 anos. Ele sofreu ferimentos leves e a mãe do bebê, japonesa, de 17 anos, está sendo tratada no hospital. Eles são moradores de Yai que fica na cidade de Motosu, Gifu.

Segundo a polícia, o pai declarou que a filha estava sentada na cadeirinha de bebê, mas após o acidente, Helena foi encontrada distante da cadeirinha.

Os três estavam voltando para casa de uma viagem nas proximidades de Tóquio e a pista estava escorregadia devido a chuva. A polícia continua investigando as causas do acidente.