Menina de 4 anos morre afogada em creche de Saitama

SAITAMA – Uma menina de 4 anos morreu afogada na piscina de uma creche, na cidade de Saitama. Duas professoras, de 30 e 32 anos, estavam no local, mas se distraíram enquanto guardavam alguns materiais.

A polícia e a prefeitura estão investigando o que aconteceu no dia e qual foi o erro de segurança.

No dia 24, às 15h, na creche Medaka Hoikuen, que fica em Midori-ku, cidade de Saitama, Miku Akane (4) foi encontrada boiando de bruços na piscina e morreu em seguida.

No total, 19 crianças brincavam na piscina, com idade entre 3 a 5 anos, e haviam duas professoras responsáveis pelo grupo.

Era o dia de fechamento da piscina e as professoras se distrairam por alguns minutos enquanto guardavam um escorregador, quando o acidente aconteceu.

A polícia e a prefeitura irão investigar quais foram os erros cometidos e verificar as câmeras de segurança que estão instaladas próximas à piscina.