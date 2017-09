McDonald’s Japan lança projeto para contratação de milhares de donas de casa

Devido a falta de mão de obra, o McDonald’s Japan está colocando força nas atividades de recrutamento com o objetivo de conseguir contratar milhares de pessoas, principalmente, as donas de casa.

Durante os próximos dois meses, a rede de fast food anunciou que esse projeto visa atrair as donas de casa para vagas de trabalho em tempo parcial (arubaito).

As donas de casa que tiverem interesse em trabalhar no McDonald’s, poderão participar de atividades que mostram como é o trabalho na cozinha e atendimento ao cliente, em cerca de 2.900 lojas espalhadas pelo Japão. No site da rede, também foram disponibilizados vídeos que apresentam as donas de casa trabalhando.

No dia 5, 10 mulheres participaram do “dia de experiência” em um McDonald’s que fica em Nakano, Tóquio, atuando na cozinha e atendimento.

Uma dona de casa de 54 anos, disse que ficou durante 30 anos cuidando dos filhos e agora que são independentes, está pensando em voltar a trabalhar poucas horas, para conciliar com os afazeres domésticos.

Atualmente, a rede tem 130 mil funcionários que trabalham como “arubaito” mas a contínua queda da taxa de natalidade, consequentemente, diminuiu o número de estudantes que costumavam ser a maioria do quadro de funcionários. Cerca de 20% dos contratados são donas de casa, mas a empresa espera aumentar esse número após a realização desse projeto.

Muitas mulheres que não trabalham há muito tempo se sentem inseguras em voltar ao mercado de trabalho, por isso criaram um manual com fotos e ilustrações para facilitar a compreensão.

A diretora de Recursos Humanos, Atsuko Naga, declarou que as donas de casa são perfeitas para as vagas porque possuem o sentimento de servir bem e se preocupam com a higiene. Até agora, os estudantes eram os principais funcionários mas querem aumentar o número de donas de casa.

As donas de casa são requisitadas em outras empresas do setor alimentício também.

Há 2 anos, a rede Sukiya, começou a incentivar o retorno das mulheres ao mercado de trabalho. A empresa instalou creches onde os funcionários fixos e arubaito podem deixar os filhos. Por enquanto, há 2 creches em Ibaraki que funcionam o ano todo, sem fechar, mas a empresa quer aumentar esse número.

O grupo de restaurantes para famílias, Skylark, criou um aplicativo onde as funcionárias que tem filhos ou cuidam de idosos, podem trocar informações, expor as dificuldades e também, pedir para alterar o dia de trabalho quando o filho estiver doente, por exemplo. O objetivo é manter um ambiente de trabalho sem pressão e agradável para todos.

Outro exemplo, é a loja de conveniência 7-Eleven que também instalou creches para atrair as donas de casa para trabalhar.

O setor de alimentação percebeu que as donas de casa são perfeitas para este tipo de trabalho porque já estão acostumadas a cozinhar e como participam de atividades escolares como o PTA, podem aproveitar a experiência de comunicação para atender os clientes

Especialistas dizem que antigamente, era comum e favorável ter funcionários que trabalhavam por tempo integral, com muitas horas extras, mas nos últimos anos perceberam que muitas pessoas deixaram os empregos por não conseguirem encontrar um balanço entre a família e o trabalho. Algumas empresas estão tentando mudar o estilo de trabalho para não perderem a chance de contratar bons funcionários.