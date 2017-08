McDonald’s Japan lança McFlurry com chocolate Black Thunder

O McDonald’s Japan irá lançar no dia 16, mais uma novidade para espantar o calor, misturando sorvete com o chocolate Black Thunder (ブラックサンダー). O McFlurry Black Thunder (マックフルーリー ブラックサンダー) custará 290 ienes e estará a venda até meados de setembro.

Black Thunder é um dos chocolates preferidos das japonesas devido a consistência crocante, resultado da mistura do chocolate com biscoito. Mas o principal atrativo é o preço, onde cada chocolate custa apenas 30 ienes e é encontrado em qualquer loja de conveniência.

O McFlurry Black Thunder é feito com softcream, calda de chocolate que endurece em contato com o sorvete e biscoito de chocolate e baunilha, que são ingredientes do chocolate Black Thunder. Essa mistura fica bem crocante e promete ser viciante.