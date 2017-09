McDonald’s irá distribuir café da manhã de graça no feriado para as pessoas acima de 60 anos

McDonald’s irá distribuir café da manhã de graça no feriado para as...

Dia 18 de setembro, é feriado e Dia do Respeito aos Idosos no Japão. Para comemorar esse dia, o McDonald’s Japan lançou uma campanha onde irá distribuir gratuitamente, um Sausage Muffin Set para as pessoas com mais de 60 anos.

A campanha é válida no dia 18 de setembro, das 7h às 10h da manhã, para as primeiras 50 pessoas acima de 60 anos. Será entregue de presente um Sausage Muffin, que faz parte do cardápio do café da manhã, e uma bebida tamanho S, a escolha do cliente.

O Sausage Muffin é feito com pão tipo English Muffin, hambúrguer de salsicha e queijo.

A campanha é válida para os pedidos para viagem e entregas a domicílio também. Nas lojas que não possuem o café da manhã, o presente será substituído por um cheeseburguer e uma bebida S.

Dependendo da loja, é possível que solicitem algum documento que comprove a idade.