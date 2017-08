Marui implanta lojas sem estoque, com roupas e sapatos “apenas para experimentar”

O Grupo Marui, está testando um novo serviço de venda colocando a disposição apenas roupas e sapatos voltados para o cliente experimentar, sem estoque para compra imediata.

O consumidor vai à loja, experimenta a roupa ou o sapato, e através de um tablet que está na loja, poderá fazer o pedido de compra. O produto chega no prazo de 2 dias.

Com esse novo sistema, o cliente não precisa ficar carregando as compras e a loja não tem necessidade de manter o estoque. O Grupo Marui está analisando se implanta esse sistema em outras lojas.

Novos serviços de vendas que aliam lojas físicas com as virtuais, devem aumentar no mercado.