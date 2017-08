Mais de 60 crianças morrem em hospital da Índia devido a encefalite japonesa e falta de oxigênio

ÍNDIA – No hospital público da Índia, Baba Raghav Das, mais de 60 bebês faleceram nos últimos cinco dias devido a encefalite japonesa e a falta de bombas de oxigênio. A polícia está investigando o hospital que fica no distrito de Gorakhpur, em Uttar Pradesh, no norte da Índia.

Segundo o governo, um grande número de crianças com encefalite japonesa estavam internadas neste hospital, e entre os dias 10 e 11, morreram 30 crianças.

Outro motivo das mortes, se deve pela falta de reservas de oxigênio na ala infantil no centro médico. A empresa fornecedora de bombas de oxigênio deixou de entregá-las, pela falta de pagamento.

As autoridades abriram uma investigação para apurar o caso.

O número de mortes de bebês e crianças de até 11 anos, continuam aumentando. Até o momento, foram 63 mortes.

O governo informou que não tem certeza se a morte das crianças se deve pela falta das bombas de oxigênio mas devido a negligência do hospital, estão exigindo a demissão do diretor do centro médico.

A região é a mais populosa de todo país e os hospitais públicos indianos estão sobrecarregados e próximos do limite.

Os pacientes precisam aguardar atendimento em longas filas de espera, o que acaba agravando o estado de saúde.