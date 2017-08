Tóquio – Um total de 41.735 pessoas foram levadas para o hospital por ambulância devido a insolação no Japão no período de 1 de maio até 18 de agosto.

A cifra aumentou mais de 10% em relação ao ano anterior. As prefeituras orientam os moradores de suas cidades para que as pessoas se mantenham hidratadas e evite sair de casa nos horários entre 12HS as 15HS. Ainda é recomendado que as pessoas evite praticar esportes durante esses horários.