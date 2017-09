Mais de 26 mil crianças estão na fila de espera por vaga em creche no Japão

O número de crianças que aguardam por vagas em creches no Japão aumentou pelo terceiro ano consecutivo, batendo a marca de 26 mil.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou hoje, 1, que em abril deste ano, haviam 2.528 crianças a mais na fila de espera do que o ano passado, totalizando 26.081 crianças.

Em Tóquio, a disputa pela vaga é acirrada e o distrito de Setagaya ocupa o primeiro lugar com 861 pessoas na espera. Em seguida, a cidade de Okayama, com 849 pessoas e em terceiro, distrito de Meguro (Tóquio), com 617 pessoas na fila.

A procura por creche é maior para crianças de 1 e 2 anos, representando 71,7% do total, em segundo, 0 ano, com 16,9% e mais de 3 anos, 11,4%.

Em relação a 2016, foram abertas 110 mil vagas a mais neste ano, mas a procura por creches foi maior ainda.

O governo também estuda a probabilidade de baixar a idade para entrar no jardim de infância (youchien) para 2 anos, com o objetivo de resolver ou amenizar o problema.

A realidade é diferente de alguns anos atrás, onde grande parte das mães querem ou precisam trabalhar. Mas a falta de vagas em creche dificulta o retorno da mulher ao mercado de trabalho.