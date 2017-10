Mais de 200 policiais procuram por menino de 4 anos desaparecido em Shizuoka

SHIZUOKA – Um menino de 4 anos que que foi passear com a família a uma casa de campo na cidade de Ito, Shizuoka, desapareceu no dia 7.

Renki Fukumi de 4 anos, é morador do distrito de Adachi (Tóquio) e por volta das 14h, do dia 7, a família ligou para a polícia informando seu desaparecimento.

Segundo a polícia, o menino foi com a família a uma casa de campo da empresa de uma amiga da mãe, juntamente com um grupo de 18 pessoas. A previsão era retornar no mesmo dia.

Por volta do meio dia, os adultos estavam fazendo os preparativos para um churrasco, enquanto ele e mais 4 crianças estavam brincando na parte externa da casa. Essa foi a última vez, em que Renki foi visto.

A polícia e os bombeiros, começaram as buscas às 6h da manhã, do dia 8, mas até às 18h, não conseguiram encontrar o menino.

O local do desaparecimento fica em uma região montanhosa e o time de buscas aumentou para 210 pessoas.

A Polícia de Ito acredita que ele se envolveu em algum acidente.

O par de tênis do menino foi encontrado a 300 metros da casa de campo. Os tênis estavam caídos separados, com uma distância de 30 metros entre eles.

Segundo a administração do local, é a primeira vez que uma criança desaparece nessa região.

Renki tem 1 metro de altura, pesa 16 kg, corpo magro, vestia uma camiseta preta de manga comprida com estampa do Mickey e uma calça verde.