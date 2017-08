Lotteria vai lançar “hambúrguer de sorvete de mochi” com 4 opções de sabores

A rede de fast-food, Lotteria, vai lançar 5 opções no cardápio utilizando o “Yukimi Daifuku” (雪見だいふく), que é um sorvete da Lotte feito com uma camada fina de mochi, recheado com sorvete de baunilha. As novidades serão vendidas do dia 31 de agosto até o final de dezembro.

Uma combinação inusitada feita com pão de hambúrger recheado com sorvete de mochi, resultou em 4 mini lanches com 6 cm de diâmetro.

O “Yukimi Daifuku Burger” (雪見だいふくプチバーガー) terá os sabores: azuki (doce de feijão), morango com azuki, mitarashi (calda feita com shoyu e açúcar, tem uma mistura de sabor doce e salgado) e queijo (mix de queijo cheddar e gouda).

Cada lanche custará 230 ienes (com imposto incluso).

Outra novidade que entrará no menu é um milk shake feito com Yukimi Daifuku, chá verde em pó e pudim caramelizado com açúcar preto de Okinawa. Na cobertura, chantilly e xarope de açúcar preto. Custará 380 ienes.