Lojas de conveniência começam a investir em máquinas de venda automática

A rede de lojas de conveniência 7-Eleven Japan, anunciou que irá instalar máquinas de venda automática em escritórios no centro de Tóquio, para competir com a concorrência.

É como se fosse uma loja de conveniência dentro de uma máquina, que ficaria disponível no próprio ambiente de trabalho ou local de descanso.

A máquina consegue gerenciar 4 zonas de temperaturas diferentes, e irá vender, principalmente, onigiris, sanduíches e sobremesas fabricadas pela própria empresa.

O novo estilo de venda já estava sendo testado em alguns escritórios, mas a partir do outono deste ano, a empresa irá colocar força no novo projeto. Até fevereiro de 2018, a rede 7-Eleven pretende instalar mais de 500 máquinas.

A empresa quer aproveitar os pequenos espaços das empresas e disponibilizar produtos com a mesma qualidade da loja.

Atualmente, há mais de 55 mil lojas de conveniência no Japão, mas um dos motivos de instalar máquinas de venda é a falta de mão-de-obra no setor.

O Family Mart saiu na frente e já tem cerca de 2.100 máquinas espalhadas pelas regiões de Kanto, Kansai e Chubu. A empresa está investindo na melhoria das máquinas, aumentando o tamanho para ter mais espaço no estoque e nas técnicas para o obentô e a salada saírem intactas após a compra. Até fevereiro do ano que vem, o Family Mart quer instalar mais de 3.000 máquinas.

Já o Lawson aderiu a outro estilo de venda, onde desenvolveu mini lojas de conveniência com pagamento automático. O cliente pega os produtos que quer comprar, passa no caixa sozinho e realiza o pagamento com o Suica, Pasmo ou outro cartão de recarga. O Lawson quer abrir até fevereiro, mais de 1.000 mini lojas.

Os clientes estão gostando desse novo estilo de venda devido a praticidade.