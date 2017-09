Leite com cheiro e sabor estranhos são distribuídos em escolas de Tóquio e Saitama

TÓQUIO – Em escolas de ensino fundamental (shogakko e chugakko) dos distritos de Shinjuku e Itabashi (Tóquio), foram distribuídos no almoço, do dia 25, leite com sabor e cheiro estranhos. No total, incluindo professores, funcionários e alunos das escolas, cerca de 1.900 pessoas que tomaram o leite não apresentaram nenhum sintoma até o momento.

Segundo a prefeitura de Shinjuku, 29 escolas informaram que o leite estava diferente, e em Itabashi, foram 24 escolas.

Os leites distribuídos foram produzidos pela fábrica Meiji Toda, que fica na cidade de Toda, em Saitama. Esse lote foi fabricado no dia 22 deste mês, mas ambos distritos, decidiram distribuir o leite de outra fábrica.

O leite foi transportado para as escolas e ficou sob refrigeração até o momento da distribuição na hora do almoço.

A empresa Meiji está examinando a susbtância do leite e o qual pode ser a causa.

No da 25, a fábrica Meiji recebeu uma ligação da escola de Shinjuku, informando que o leite estava com sabor e o cheiro diferentes do habitual.

O lote produzido no dia 22, foi distribuído em 6 prefeituras diferentes: Shinjuku, Itabashi, Shibuya, Toshima, Fujimino (Saitama) e Wako (Saitama), totalizando 282 escolas incluindo shogakko e chuugakko. Desse total, 35 escolas informaram que o leite estava diferente.

A Meiji pediu desculpas pelo transtorno causado aos estudantes, pais e envolvidos e declarou que vai descobrir o motivo e evitar que isso ocorra novamente.