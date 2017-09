Legoland reduzirá taxa de entrada para moradores da região Tokai

O Legoland, localizado na região de Minato em Nagoya, anunciou a redução de 35% no valor da entrada, para residentes em três estados da região Tokai.

A redução foi anunciada nesta quinta-feira, dia 28, pelo presidente da Legoland, Torben Jensen que visitou o prefeito de Nagoya, Kawamura Takashi.

O passaporte de 1 dia, para adulto custará ¥4.500 ienes e crianças pagarão ¥3300 ienes, 35% mais barato do que antes.

O período do desconto, será somente de segunda a sexta, a partir do dia 16 de outubro até 29 de dezembro e será necessário a apresentação de um cartão de identificação no ato da compra.

O Legoland espera a visita de 2 milhões de visitantes até o final deste ano. “Chegamos à 1 milhão de visitantes, agora irei dar o melhor de mim para atingirmos a próxima meta”, disse o presidente Torben.