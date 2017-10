Ladrão invade confeitaria em Kani/Gifu

Kani – No dia 4 de outubro, por volta das 21:50 hrs, um homem invade a confeitaria do bairro de Kakida, entrando pela porta dos fundos, e surpreende um funcionário da loja, de 39 anos, com uma arma de brinquedo dizendo “me passa o dinheiro”.

Após o funcionário responder que não havia dinheiro algum, o ladrão o agride com um soco no rosto, depois joga a arma de brinquedo no chão e sai da loja sem levar nada.

O ladrão tinha o corpo forte e vestia roupas escuras. A polícia investiga as câmeras de segurança e segue na procura do foragido.