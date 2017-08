Japonês é preso por matar 13 gatos jogando água quente e ateando fogo, em Saitama

SAITAMA – Um contador foi preso por ter matado 13 gatos, jogando água quente e colocando fogo com um queimador a gás.

Makoto Ooya (52), que trabalhava como contador, foi preso por violação da lei de proteção animal, matando 13 gatos na cidade de Fukaya, Saitama, em abril de 2016.

Segundo a polícia que disse que só estava eliminando as pragas, e continua negando algumas acusações.

O contador colocava fogo nos gatos com o queimador a gás e com um alicate, arrancava os dentes. Ele gravava as cenas e divulgava em um site de compartilhamento de arquivos. Na internet ele era famoso por seus vídeos.