Japonês de 15 anos é eleito o terceiro melhor guitarrista imaginário do mundo em Campeonato na Finlândia

Japonês de 15 anos é eleito o terceiro melhor guitarrista imaginário do...

Um japonês, estudante do ensino médio (kookoo), ficou em 3º lugar no Campeonato Mundial de Air Guitar (ou guitarra imaginária).

A 22º edição do campeonato, aconteceu no dia 25, na cidade de Oulu, na Finlândia.

Participaram da final, 15 guitarristas imaginários de várias nacionalidades.

Representando o Japão, o estudante do primeiro ano do kookoo de Sendai, de 15 anos, fez uma performance dinâmica usando vestimentas de samurai e lutador de sumô. O público gostou e o japonês se tornou o terceiro melhor guitarrista imaginário do mundo.

O primeiro lugar ficou com o norte-americano Matt Burns, conhecido como “Airistotle”. Ele também foi o vencedor da edição do ano passado.