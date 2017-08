Japão terá vaga garantida para Copa do Mundo 2018 se ganhar jogo de hoje contra Austrália

A seleção do Japão joga hoje, 31, pela disputa de uma vaga na Copa do Mundo 2018, na Rússia.

O jogo da nona rodada das eliminatórias da Ásia será contra a Austrália, às 19h35, no Saitama Stadium.

O Japão é o líder do grupo B, com 17 pontos, mas as seleções da Arábia Saudita e Austrália, estão coladas, com 16 pontos. Dos 8 jogos, o Japão ganhou 5, perdeu 1 e teve 2 empates.

Se a seleção japonesa ganhar o jogo de hoje contra a Austrália, a vaga para a próxima Copa do Mundo estará garantida, sendo a sexta participação consecutiva.

A seleção do Japão nunca ganhou do time da Austrália em eliminatórias para a Copa, e para conseguir esse feito, ainda não foi divulgado se o técnico Halilhodzic irá apostar em jogadores experientes como Keisuke Honda e Shinji Kagawa, ou nos novatos Kenyu Suguimoto e Gaku Shibasaki.

Os jogadores Makoto Hasebe e Keisuke Honda se recuperaram de uma lesão e acabaram de voltar ao time.

O jogo será transmitido a partir das 18h30 pela emissora Asahi, e também pela NHK BS1, a partir das 19h35.