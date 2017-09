Japão se torna o maior mercado de Bitcoin à medida que os negociantes deixam a China

O Japão voltou a se tornar o maior mercado de câmbio do Bitcoin com uma participação de mercado de 50,75% no mercado de câmbio global do Bitcoin. Os analistas, incluindo o vice-presidente da BitFury, George Kikvadze, atribuíram o aumento no volume de negociação do mercado japonês de troca da Bitcoin ao êxodo dos comerciantes de Bitcoin da China.

No início desta semana, o governo chinês, as autoridades locais e os reguladores financeiros solicitaram oficialmente que casas de câmbio e plataformas de negociação de Bitcoins chinesas suspendessem seus serviços até o final de setembro. OKCoin e Huobi, as duas maiores casas de câmbio da China, receberam permissão para operar até 30 de outubro, considerando o fato que elas não estiveram envolvidas em ofertas iniciais de moedas (ICOs) no passado.

Mas, parece que os comerciantes não estão dispostos a se arriscar com o governo chinês e sua natureza imprevisível. O volume de negociação diária do mercado de câmbio do Bitcoin chinês diminuiu em um período de três dias, de 15% para menos de sete por cento.

De acordo com vários provedores de dados do mercado de Bitcoin confiáveis, como a CryptoCompare, a China apenas representa 6,4% dos negócios globais de Bitcoin no momento do relatório.