Japão ganha da Austrália e se classifica para a Copa do Mundo 2018 na Rússia

SAITAMA – Após a vitória de ontem por 2 a 0, contra a seleção da Austrália, o Japão já garantiu a vaga para a Copa do Mundo 2018 na Rússia.

A seleção japonesa é o líder do grupo B e confirmou sua participação na Copa do Mundo pela sexta vez consecutiva, na nona rodada das eliminatórias da Ásia que aconteceu no Saitama Stadium.

O técnico Vahid Halilhodzic optou por deixar no banco de reservas os jogadores Keisuke Honda e Shinji Kagawa que acabaram de se recuperar de uma lesão. Enquanto isso, os novatos Takuma Asano (22) e o meio de campo, Yosuke Ideguchi (21) deram força ao time e foram as estrelas da noite.

O time foi para o ataque, pressionando a seleção australiana e brigando pela bola. Mas surgiram chances para os dois times. Aos 41 minutos do primeiro tempo, Yuto Nagatomo cruzou a bola para Asano que fez o primeiro gol.

No segundo tempo, a Austrália tentou fazer o gol de empate mas os japoneses aguentaram a pressão e aos 37 minutos, depois de uma disputa no meio de campo, Ideguchi deu um chute certeiro, fazendo 2 a 0 para o Japão.

Desde que a seleção japonesa disputou a Copa do Mundo pela primeira vez, em 1998, conseguiu participar de todas edições. As melhores participações foram em 2002 e 2010, quando o Japão parou nas oitavas.