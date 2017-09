Japão fará exame da atmosfera após teste nuclear da Coréia do Norte

Após o teste nuclear da Coréia do Norte, a aeronave de transporte C130, se retirou da Base Aérea de Komaki/Aichi, a fim de investigar se as substâncias radioativas estão contidas na atmosfera.

A nave da Força de Defesa Aérea C 130, decolou por volta das 10:50 da manhã do dia 5, carregada com equipamentos, colherá material da atmosfera ao redor da península de Noto do mar do Japão a cerca de 2000 metros de altitude eirá para a base de Misawa, estado de Aomori.

Depois disso, o Centro de Pesquisa da cidade de Mutsu/Aomori, irá analisar se a atmosfera coletada contém o gás gerado pelo teste nuclear.

A análise deverá levar cerca de uma semana, e o resultado será divulgado na página da Agência Reguladora Nuclear.