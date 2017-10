Japão: com o envelhecimento populacional país já pensa em atrair mais imigrantes

O Japão é considerado um país que apresenta uma das melhores índices que medem a qualidade de vida no mundo, contudo, o governo japonês tem demonstrado preocupação com as taxas populacionais do país.

Em síntese, o temor é a baixa natalidade apontada como a pior das últimas duas décadas possa afetar o bom momento da economia vivido no Japão. Em pouco mais de 25 anos, o Japão chegou ao quadro possível ao que se refere ao envelhecimento de sua população em conjunto com o número cada vez menor de nascimentos no país, segundo estudo elaborado pelo Banco Central do Japão, o reflexo desses números preocupantes refletem diretamente na redução da população economicamente ativa japonesa.

O estudo chamado como (Observação da Economia de Curto Prazo), tem edições trimestrais a fim de elaborar um prospecto de confiança de negócios junto ao Banco Central do Japão, revelando a situação real da economia no ‘país do sol nascente’.

Com os números negativos indicando a falta de mão de obra no país, segundo os cálculos que demonstram a diferença proporcional entre vagas disponíveis e número de funcionários, grande empresas já recorrem ao governo para atrair trabalhadores estrangeiros.

O empasse se agrava quando se trata de empresas de pequeno e grande porte, segundo o relatório levantado no último trimestre, o país tem registrado uma queda de natalidade constante, aliada ao envelhecimento da população têm trazido problemas para essas empresas encontrarem profissionais para ocuparem essas vagas de emprego no Japão.

Para o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reformar a legislação de Imigração no Japão a fim de acolher mais trabalhadores estrangeiros, é uma medida a ser pensada para amenizar essa falta de mão de obra que empresários japoneses têm apontado.

Porém outra ação a ser tomada de imediato, deve ser mesmo medidas para o incentivo do crescimento das taxas de natalidade no pais, a ideia é oferecer benefícios governamentais para casais com mais filhos, nos quais podem incluir até mesmo abonos salariais, além de preferências para vagas em creches, descontos em impostos e ajuda financeira para a manutenção de crianças em idade escolar, anunciou o primeiro-ministro japonês.

Menos de 50% das mulheres trabalham fora no Japão, em contrapartida, aproximadamente 30% dos homens com mais 65 anos ainda continuam trabalhando, mesmo em idade de se aposentarem, segundo último levantamento realizado pelo governo do país.

O ’empoderamento feminino’ também foi pauta dentro das medidas a serem adotadas pelo Governo do Japão, visando incentivar as mulheres à ocuparem cargos de chefia em corporações, bem como cargos políticos, além de promover campanhas afim de aumentar a mão de obra feminina no mercado de trabalho japonês.