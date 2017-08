Japão aumenta salário mínimo enquanto o Brasil reduz R$ 10 da proposta para 2018

O salário mínimo que as empresas devem pagar aos funcionários no Japão, aumentou em média 25 ienes em todo país, somando 848 ienes (R$ 24) por hora.

Segundo o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, foi determinado, que a média do salário mínimo no Japão, será de 848 ienes por hora, nos próximos 12 meses.

Desde 2002, o Japão começou a definir o salário mínimo, sendo o segundo ano consecutivo de aumento significativo.

O salário mais alto por hora foi registrado em Tóquio, com 958 ienes, em segundo, Kanagawa, 956 ienes e em terceiro, Osaka, 909 ienes. Representaram aumento de 26 ienes em relação ao ano passado.

As províncias que indicaram o salário mais baixo por hora são: Kochi, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyasaki, Kagoshima e Okinawa que aumentaram de 22 a 23 ienes, somando 737 ienes por hora.

O novo salário mínimo está previsto para entrar em vigor a partir do dia 30 de setembro.

E no Brasil, o governo baixou em R$ 10, de R$ 979 para R$ 969, a previsão para o salário mínimo em 2018. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 937.

A redução, se confirmada, deve gerar uma economia de R$ 3 bilhões ao governo.

O salário mínimo que seria de R$ 979 está na proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, sancionada pelo presidente Michel Temer no início de agosto.

O valor do salário mínimo proposto para o próximo ano está distante do valor considerado necessário, segundo cálculo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.