Irmã do líder norte-coreano é promovida ao centro do governo

COREIA DO NORTE – Em uma reunião plenária do Comitê Central, que aconteceu no dia 7, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, realizou mudanças no centro do poder.

Sua irmã, Kim Yo Jong, de 28 anos, foi promovida a membro suplente do politburo, o comitê político do governo norte-coreano, sendo o órgão mais importante de tomada de decisão no Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

Ela assumirá o papel exercido por Kim Kyong-hui, tia de Kim Jong-un, que tinha influência durante a gestão do pai do líder atual.

O novo cargo mostra que a irmã tem um papel mais significativo do que se acreditava anteriormente e consolida ainda mais o poder da família.

O anúncio aconteceu as vésperas do aniversário do Partido dos Trabalhadores da Coreia que se comemora no dia 10 de outubro.

Durante a reunião, o líder norte-coreano fez elogios ao programa nuclear e declarou que seus armamentos garantem a paz e a segurança na península coreana e no nordeste asiático, contra as ameaças nucleares dos EUA.