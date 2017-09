iPhone X é anunciado!

A Apple anunciou nesta quarta feira (13) o iPhone X (de 10 em números romanos, não da letra xis), um novo modelo de smartphone que elimina o tradicional botão “home” e traz um display sem bordas e com tecnologia de reconhecimento facial. O aparelho vai custar a partir de US$ 1 mil (mais de ¥100,00 ienes no Japão). A pré-venda começa nos Estados Unidos em 27 de outubro, com previsão de lançamento para 3 de novembro.

Além do iPhone X, a Apple também mostrou outros dois modelos de iPhones em sua apresentação no novo campus Apple Park. O iPhone 8 e o iPhone 8 Plus são smartphones feitos inteiros de vidro, o que permite a tecnologia de recarga de bateria sem fios. E vêm com um novo sensor na câmera traseira, que segue de 12 Megapixels, mas agora é capaz de capturar 83% mais luz.

‘Maior avanço desde o iPhone original’

Essas foram as palavras usadas por Tim Cook, CEO da Apple, ao apresentar o iPhone X. O novo smartphone tem acabamento em vidro e aço inoxidável e bateria com duas horas a mais de autonomia em relação ao iPhone 7.

Com a eliminação do botão “home”, os usuários deverão acionar o celular dando dois toques em qualquer ponto da tela. Ou usando o reconhecimento facial via Face ID, substituto do TouchID, de impressões digitais.

Outras novidades

A empresa também revelou o Apple Watch Series 3, primeiro modelo do relógio inteligente com conexão de dados, o que dispensa a necessidade de um iPhone por perto para acessar a internet e atender ligações.

Aproveitando a nova capacidade de recarga sem fios de bateria, a Apple também revelou o AirPower, uma espécie de tapete que consegue carregar iPhone, Apple Watch 3 e os fones AirPods ao mesmo tempo.