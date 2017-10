Indústria do casamento se preocupa com a queda do número de uniões no Japão e investe nas crianças

Indústria do casamento se preocupa com a queda do número de uniões...

FUKUOKA – Um evento que incentiva o casamento foi realizado para estudantes do ensino fundamental (shogakko) com o objetivo de incentivar o sonho de casar e fazer uma cerimônia de casamento. A indústria do casamento está investindo nos futuros clientes, devido a queda no número de pessoas que querem casar, o que resulta, na baixa taxa de natalidade.

No final de agosto, a empresa T&G Take and Give Needs em parceria com a NPO After School, organizaram um evento voltado especialmente para as crianças do ensino fundamental (shogakko) no salão Aferiku, que fica em Kokura Kita-ku, na cidade de Kita Kyushu (Fukuoka).

Funcionários do salão se vestiram de noivos e as crianças jogaram pétalas de flores na cerimônia.

O projeto se chama T&G Kids Project Wedding Program e o evento teve a participação de 75 pessoas, incluindo pais e filhos.

Grande parte dos pais das crianças participantes não realizaram a cerimônia de casamento, mas os filhos saíram deslumbrados com o evento e, principalmente, as meninas já decidiram que querem casar.

A T&G realiza esse tipo de evento para estudantes, desde 2015, devido ao grande número de crianças que nunca tiveram a experiência de ir a uma cerimônia de casamento.

De acordo com as estatísticas do Japão, 620.531 casamentos foram registrados em 2016. Comparado a 20 anos atrás, diminuiu cerca de 20%.

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa em População e Segurança Social, o percentual de pessoas de nunca casaram até 50 anos foi de, 23.3% de homens e 14,06% de mulheres, aumentando 3 pontos em relação a 5 anos atrás. É o maior número registrado até o momento no país.

Em 2016, mais de 30% das pessoas que se casaram não fizeram cerimônia de casamento.