Inauguração da Matriz da Mugen agita comunidade em Mie Ken

Neste último domingo 1 de outubro, milhares de pessoas compareceram na inauguração da matriz da Mugen, na cidade de Suzuka na província de Mie. Considerado o maior evento da cidade de Suzuka, direcionado para comunidade brasileira e latina da região.

A inauguração contou com a apresentação de Jhony Sasaki, e dezenas de artistas que animaram o palco e agitaram o evento que começou as 10:00 e terminou as 19:00. Uma multidão compareceu para participar dos sorteios de uma passagem a aérea para Okinawa, para o Brasil, e um carro zero KM.

Os visitantes puderam conhecer todas as instalações da Matriz da Mugen, o mercado e o restaurante contou com um grande movimento.

Para o presidente do grupo Mugen, Adilson Kishigami, trabalhar com preços baixos e realizar esse evento para a comunidade brasileira e latina, é a melhor forma de agradecer a preferência dos clientes. A esposa Eli Kishigami, se emocionou ao ver a comunidade reunida e se confraternizando durante o evento. De acordo com Eli,” esse momento é um dos mais importantes da família Kishigami, é a realização de um grande sonho”.

Veja as fotos do evento.

Ganhadora da passagem para Okinawa, Claudia Garcia.

O ganhador da passagem para o Brasil Dilan Yuji Kimura

Ganhadora do carro zero KM Lucia Michiko Miyasaki