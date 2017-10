Mais azeitona, mesma qualidade e mesmo preço

Tokyo (IPC Digital) – Informe publicitário

A tão apreciada azeitona, presente na culinária brasileira em diferentes pratos ou consumida sozinha mesmo, e que chegou ao Brasil no período da colonização, é um dos alimentos mais antigos da nossa civilização. A azeitona é um fruto produzido pela árvore conhecida como Oliveira.

Estudos revelam que em escavações foram encontrados pedaços de oliveira do período Calcolítico e Idade do Bronze. No Século 16 a.C., o cultivo da oliveira foi disseminado na Grécia, se tornando a base da economia e caracterizando a paisagem rochosa daquela região.

Algumas curiosidades:

A azeitona além de ser consumida ao natural, é utilizada para a produção de azeite de oliva

Este azeite (óleo), é rico em ácidos graxos insaturados, excelente para aumentar o bom colesterol (HDL) no organismo

É um alimento calórico, 100g de azeitonas possui cerca de 145 calorias

Possui as vitaminas A, C, B1 e B2

Possui sais minerais, tais como, fósforo, potássio, sódio e silício

É muito usada em diversos pratos da culinária mundial, principalmente dos países mediterrâneos, entre eles, Portugal, Espanha e Itália

Nos grandes centros urbanos do Brasil, é comum comprar a azeitona nas feiras livres, onde a apresentação abundante do produto a granel confere um charme ao fruto, e aguça a vontade de prova-la. Naturalmente, é encontrada também nas prateleiras dos supermercados em vidros ou latas.

No Japão a Importadora IMAI se encarrega de trazer o produto para as mesas brasileiras, sempre selecionando as melhores marcas, que conferem qualidade e sabor aos frutos, o que possibilita a apreciação de um alimento gostoso, despertando a memória afetiva de quem vive tão longe de seu país.

A partir deste mês, em uma edição limitada da marca Espanhola Goya, o consumidor terá 40% a mais de azeitonas, pelo mesmo preço e qualidade de sempre.

Você encontrará a Azeitona Goya nas versões fatiada e sem caroço, nas melhores lojas de produtos do comércio brasileiro no Japão.

