Ikea Japan anuncia redução do preço de 600 produtos para atrair os consumidores

Para atender as necessidades dos consumidores, a Ikea Japan, anunciou que irá baixar o preço de, aproximadamente, 600 produtos. A partir do dia 24, itens como sofás, mesas, louças, entre outros, estarão com os preços reduzidos nas lojas.

Um dos objetivos é competir com as lojas virtuais que costumam ter o preço mais acessível.

A Ikea Japan, quer oferecer produtos baratos e de boa qualidade para satisfazer os consumidores. Para o desconto ser viável, a empresa de origem sueca, revisou toda sua logística e aumentou a quantidade de fabricação dos produtos para conseguir reduzir os custos. Até o verão do ano que vem, a empresa estima reduzir o preço de mais 264 itens. A média da redução de preço é de 20%.

Por exemplo, louças brancas que custavam 89 ienes, baixaram para 69 ienes.

Na coletiva de imprensa, Ellen Von Rice, presidente da Ikea Japan, disse que os consumidores estão voltando a gastar gradativamente, mas usam o dinheiro com moderação. Por isso, resolveram baixar os preços para facilitar o acesso aos produtos.

No setor de varejo, os consumidores estão mais exigentes em relação ao preço e a concorrência com as lojas virtuais está cada vez mais acirrada. A loja de móveis, Nitori, anunciou em março, a redução do preço de 300 itens em aproximadamente, 30%.