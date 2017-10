Idosa em cadeira de rodas morre após levar mais de 150 picadas de vespas

EHIME- Um mulher de 87 anos morreu após ser picada mais de 150 vezes por vespas, na cidade de Ozu (Ehime). Chieko Kikuchi (87), estava em cadeira de rodas voltando de uma instutuição para idosos, acompanhada por um funcionário quando foi atacada pelas vespas.

O funcionário não conseguiu salvar a mulher, que ficou durante 50 minutos levando picadas. Ele também foi atacado mas teve ferimentos leves.

Segundo os bombeiros locais, no dia 11 de setembro, por volta das 16h, receberam uma ligação do instituto dizendo que uma idosa e um funcionário foram picados por vespas.

Quando o socorro chegou ao local, muitas vespas ainda estavam ao redor da mulher e não conseguiram se aproximar. Eles esperaram diminuir o número de insetos e chegaram até a mulher.

A idosa foi levada ao hospital mas morreu no dia seguinte por insuficiência múltipla de órgãos.

Kikuchi foi atacada em uma rua pequena próximo à sua casa, após descer do carro da instituição. Ela estava sendo acompanhada por um funcionário e foi descoberto que havia um ninho de vespas deibaixo do telhado de uma casa na vizinhança.

A instituição disse que tentaram salvar a idosa, mas o número de vespas era muito grande.