Homem rouba carro e desaparece após pular em rio para fugir da polícia

Hoje, 8, um homem foi abordado pela polícia por estar dirigindo um carro roubado na cidade de Miyoshi (Hiroshima) e para fugir, pulou no rio. Até o momento não foi encontrado. Um policial fez um disparo com a arma em direção ao céu para tentar assustar o fugitivo mas não deu certo. A polícia está verificando se o tiro foi necessário.

À 0h30, de hoje, um policial que fazia a patrulha avistou um carro com apenas um ocupante na cidade de Akitakata (Hiroshima) e quando verificou a placa, era de um carro que havia sido roubado. Ao se aproximar para fazer perguntas, o motorista acelerou e fugiu ignorando todos os semáforos, mas foi encontrado há 7 km do local, após ter batido o carro no muro de proteção. O policial foi em direção ao motorista mas ele saiu correndo em direção ao rio.

O polícial disse para o fugitivo parar e fez um disparo com a arma voltada para o céu.

Apesar da ameaça, o homem pulou no rio e ainda não foi encontrado.

A polícia está investigando a região

O homem procurado tem de 20 a 30 anos, 1,70 m de altura e magro.

Aparentemente, não estava portando armas ou facas.

Koji Takeyasu, da Polícia de Akitakata, acredita que o disparo foi feito para tentar evitar a fuga e acha que o ato faz parte do trabalho.

A polícia acredita que o homem pode ter sido levado pela correnteza e mas está investigando a região para tentar encontrar alguma pista.