Homem que oferecia serviço como babá é preso por cometer atos obscenos contra dois meninos

SAITAMA – Um homem de 41 anos, funcionário de uma empresa de limpeza, foi preso por cometer atos obscenos contra dois meninos.

Ele fazia parte de um site de apoio a criação de crianças, onde as mães solicitam o serviço para uma pessoa cadastrada, cuidarem de seus filhos quando necessário. É come se fosse um serviço de babá.

Yoshiaki Nakahashi (41), morador do distrito de Arakawa (Tóquio), foi acusado por cometer atos obscenos num estacionamento na cidade de Saitama, no dia 18, contra dois meninos de aproximadamente, 6 anos.

Nakahashi tinha experiência de cuidar de crianças, e a mãe dos meninos solicitou através do site, que ele ficasse com seus dois filhos do meio dia até às 15h. Nesse período, aconteceu o crime.

Os meninos comentaram sobre o ocorrido com a mãe que, imediatamente, avisou à polícia.

No dia 28, Nakahashi resolveu se apresentar à polícia e em depoimento, ele disse que tinha interesse em crianças pequenas e confessou o crime.

A polícia continua investigando os detalhes.

Há 3 anos, um crime envolvendo sites que apresentam babás aconteceu na cidade de Fujimi (Saitama). Um homem que estava cadastrado no site como babá, matou um menino de 2 anos. Ele foi condenado a 26 anos de prisão.

Sites que oferecem serviços de babás ou dão apoio na criação de crianças, estão aumentando na internet. Devido a falta de vagas em creches, as mães acabam solicitando esse tipo de serviço.

Hiroko Inokuma, especialista em assuntos ligados à educação, sugere que em primeiro lugar, a mãe que necessita de uma babá deve procurar indicações de NPO na prefeitura e encontre alguma instituição de confiança. Caso solicite o serviço pela internet, é aconselhável, se encontrar antecipadamente com a pessoa que cuidará de seu filho.