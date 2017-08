Homem que dizia ser yakuza é preso por extorquir uma pessoa estava andando olhando o smartphone

TÓQUIO – A polícia prendeu um homem de 39 anos por extorsão, após esbarrar, propositalmente, em uma pessoa que andava olhando o smartphone e pedir dinheiro em troca, num parque no distrito de Taito (Tóquio)

Na região, haviam mais 4 denúncias de casos em que um homem exigia dinheiro como uma forma de indenização, para as pessoas que andavam vendo a tela do smartphone, sem olhar para frente, e esbarravam nele. A polícia investiga se o homem tem ligação com os outros casos.

Makoto Takahashi (39), foi preso no dia 25, às 22h, após exigir dinheiro a um homem de 30 anos que esbarrou nele por estar andando e jogando um game no smartphone, num parque em Hanakawado, distrito de Taito. Takahashi perguntou se o homem não iria pedir desculpas por ter esbarrado em um yakuza e quanto ele tinha em dinheiro.

Em seguida, o homem procurou um posto policial e pediu ajuda.

Segundo a polícia, Takahashi confessou o crime e disse que estava precisando de dinheiro e achava que falando que era yakuza, conseguiria mais fácil.

Nas proximidades, quatro casos de extorsão envolvendo pessoas que andam vendo o smartphone aconteceram após fevereiro. Em um dos casos, foi entregue 200 mil ienes para a pessoa que estava extorquindo.