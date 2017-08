Homem mais velho do mundo morre aos 113 anos

O homem mais velho do mundo morreu no dia 11, em Israeel, aos 113 anos. Yisrael Kristal, identificado pelo Livro Guinness dos Recordes Mundiais como o homem mas velho do mundo, é um dos sobreviventes do Holocausto. Ele nasceu na Polônia, no dia 15 de setembro de 1903, e morreu um mês antes do seu aniversário de 114 anos.

Ele foi deportado em 1940 ao campo de concentração de Auschwitz, onde perdeu a mulher e os dois filhos. Após ser resgatado com 37 quilos, ele se mudou em 1950 para Israel e passou a viver com sua segunda mulher na cidade de Haifa, onde abriu uma confeitaria. Kristal deixou 2 filhos, 9 netos e 32 bisnetos.

Kristal ganhou o certificado de homem mais velho do mundo pela organização Guinness World Records, depois da morte do japonês Yasutaro Koide, aos 112 anos e 312 dias, em janeiro do ano passado.