Homem é preso por tentar matar a mãe a facadas

Kanagawa- A polícia de Yokosuka, na província de Kanagawa, informou que prendeu um homem de 44 anos que estava desempregado sob a suspeita de tentar matar a própria mãe de 80 anos.

De acordo com a polícia, Yoshinori Baba esfaqueou a mãe no peito em seu apartamento por volta das 23h30 da quinta-feira. Ele mesmo teria chamado a policia através do número 110 para denunciar o que ele havia feito.

A vítima foi levada para o hospital onde permaneceu em condições estáveis.

A polícia disse que Baba admitiu a acusação e disse que não aguentava mais ouvir a mãe reclamando por ele estar desempregado.