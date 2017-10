Homem é preso por causar acidente que matou casal na via expressa Tomei em junho

Em junho deste ano, um casal morreu em um acidente na via expressa Tomei, onde um caminhão bateu na traseira do carro.

A investigação da polícia descobriu que antes do acidente acontecer, um outro veículo havia obrigado o casal a parar o carro na pista de ultrapassagem na via expressa Tomei, no ponto que passa por Oimachi (Kanagawa).

Por este motivo, o caminhão bateu no carro, provocando a morte dos dois.

Kazuho Ishibashi, de 25 anos, morador de Fukuoka, que obrigou a parada do carro , foi preso por provocar o acidente seguido de morte.

Yoshihisa Hagiyama (45) e a esposa, Yuka (39), morreram e as duas filhas que também estavam no carro, ficaram feridas. Eles eram moradores de Shimizu-ku, Shizuoka.

A polícia comprovou que um veículo ficou encostando e seguindo o carro da família, por cerca de 1 km, e parou na pista de ultrapassagem em frente ao carro da vítima.

Após essa atitude, o caminhão bateu na traseira do carro da família, causando a morte do casal.

O motorista do veículo que seguiu a família, admitiu a culpa.

Ishibashi e Hagiyama haviam discutido na parada para descanso e não conformado, o homem seguiu o carro da família. Após parar em plena via expressa, os dois desceram do carro e começaram a discutir novamente.

A mãe de Hagiyama disse que as duas filhas que estavam no carro, ficaram insistindo para a polícia investigar melhor o acidente. Elas tinham muito orgulho dos pais e perder os dois no mesmo dia, foi muito difícil.

Espera também que o acusado seja sincero no depoimento e que esse tipo de acidente não aconteça novamente.

A polícia continua investigando os detalhes.