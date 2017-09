Homem desabafa após perder a família há 2 anos assassinada por peruano em Kumagaya

SAITAMA – Um homem que perdeu a esposa e duas filhas assassinadas por um peruano há 2 anos, em Kumagaya (Saitama), falou a respeito do crime em uma coletiva de imprensa.

Ele desabafa dizendo que esses 2 anos ele viveu sozinho e sentiu a importância da família e quer perguntar ao peruano no tribunal, qual foi o motivo dele ter matado sua esposa e as duas filhas.

O crime aconteceu em setembro de 2015, onde o peruano Jonathan Vayron Ludeña Nakada, na época com 30 anos, matou 6 pessoas na cidade de Kumagaya. Ele fugiu da delegacia onde estava prestando depoimento por outro motivo, e durante a fuga matou um casal, uma senhora de 84 anos e a família do homem da coletiva, a esposa Kato Miwako, de 41 anos, e as duas filhas, Misaki de 10 anos e Haruka de 7 anos.

Depois de matar a família, a polícia cercou a casa mas o peruano cortou os próprios braços e saltou do segundo andar. Ele havia fraturado o crânio e ficou internado. Atualmente está preso acusado de assalto e assassinato.

Na época, Nakada trabalhava e morava em Isesaki (Gunma), e durante o depoimento, antes de cometer os crimes, ele dizia que queria voltar ao Peru e tinha uma irmã que morava em Kawasaki (Kanagawa).

O homem que perdeu a família espera que o peruano conte toda verdade sobre o crime no tribunal.