Homem de 85 anos morre atropelado em Nishio

Nishio/Aichi – 5 set – O acidente aconteceu por volta das 23 horas, em um cruzamento do bairro de Yonezu.

O carro dirigido por Kamiya Takayuki de 34 anos, atropelou o senhor Furusawa Yasuo de 85 anos, desempregado que estava caminhando e teve um forte traumatismo na cabeça, falecendo 2 horas depois.

A polícia prendeu o motorista do carro, suspeito de negligência no volante e planeja investigar a causa do acidente.

O número de mortes no estado de Aichi este ano já atingiu 129 pessoas até o dia 5 de setembro e é considerado o pior número em todo o país.