Homem de 74 anos é resgatado após ficar uma semana perdido na montanha

TOYAMA – Um homem de 74 anos que foi escalar sozinho a montanha Kita Alps, na província de Toyama, foi encontrado no dia 20, após ficar uma semana desaparecido. Ele foi resgatado pela polícia e não tem ferimentos aparentes.

Tsutsui Kiyoyuki (74), morador da cidade de Hiroshima, começou a escalar a montanha Kita Alps sozinho, no dia 10, e iria retornar 5 dias depois, no dia 14. Como ele não voltou para casa na data prevista, a família ficou preocupada e informou a polícia, no dia 18.

Segundo a polícia, na manhã do dia 20, o grupo de resgate e um helicóptero começaram as buscas e encontraram o homem que estava esperando socorro.

Tsutsui foi resgatado pelo helicóptero e levado ao hospital. Ele apresentou sinais de fraqueza, mas sem ferimentos visíveis.

No local em que o homem foi resgatado, havia uma encosta íngreme onde, dificilmente, ele não conseguiria voltar para a trilha. Tsutsui ficou uma semana sem se locomover para não gastar energia, e sobreviveu comendo chocolates e bebendo água do rio.

Izumi Sasaki, capitão do Grupo Voluntário de Segurança das Montanhas de Toyama, informou que até uma pessoa experiente em escalar montanhas, tem dificuldades de andar nessa trilha. O segredo para o homem ter sobrevivido uma semana sozinho foi ter por perto uma fonte de água e alimento de emergência. Como a trilha muda de acordo com o clima, é aconselhável escalar com duas ou mais pessoas.