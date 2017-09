Nagoya – 20 set – Por volta das 1 hr da manhã de hoje, o Sr. Shiomi Toshio de 72 anos, desempregado, morador da cidade de Nagoya, esfaqueou e tentou assassinar um homem de aproximadamente 50 anos, no quarto de um apartamento da região de Nakamura-ku.

O homem esfaqueado ficou ferido na barriga e foi transportado para o hospital e não corre risco de vida.

A polícia agora investiga a relação entre as duas pessoas e as circunstâncias do incidente.