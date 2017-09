Homem comemora após pedir a namorada em casamento, mas cai da ponte e morre afogado

OKINAWA – No dia 4, um homem caiu da ponte e morreu logo após pedir a sua namorada em casamento. O acidente aconteceu na ponte Irabu Ohashi que fica na cidade de Miyakojima, em Okinawa.

Um homem de 32 anos, morador da região que trabalhava como cuidador de idosos, parou o carro no acostamento da ponte e pediu a namorada em casamento. Ela aceitou e não conseguindo conter a felicidade, o homem pulou a grade de proteção da ponte mas tropeçou e acabou caindo no mar de uma altura de 30 metros. Foi constatatdo que ele havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente.

Os dois trabalhavam na mesma empresa.

Segundo a polícia, no dia 4, à meia-noite, mergulhadores começaram as buscas e após 7h, encontraram o homem em uma profundidade de 18 metros. Ele já estava morto quando levantaram o corpo.

Um momento que seria de felicidade, acabou sendo um dia trágico.

A ponte Irabu Ohashi foi inaugurada em 2015, tem 3.540 metros de comprimento e liga as ilhas de Miyakojima e Irabu. É a ponte mais extensa do Japão, não tem taxa de passagem e virou um ponto turístico.