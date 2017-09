História de sucesso que começou na Unigran Japão

Ōta-shi (IPC Digital) – Informe publicitário

O depoimento de Luana Almeida, mostra quanto a educação transformou sua vida

UNIGRAN Japão: Na última semana recebemos o emocionante relato de Luana Almeida. Ela nos contou o quanto a Unigran Japão mudou sua trajetória de vida e agradeceu a Conquest (representante da Unigran Japão) pelo brilhante trabalho realizado.

Por meio da graduação a distância em Pedagogia, a brasileira conseguiu alavancar sua carreira e hoje trabalha na Califórnia, Estados Unidos. Ela incentiva outros alunos a continuarem buscando seus sonhos e, mesmo com as dificuldades, a não desistirem da faculdade.

Confira o depoimento:

Meu nome é Luana Almeida, natural do Rio de Janeiro. Eu fui estudante de Psicologia da UFRJ por três anos e, por razões familiares, larguei a faculdade e me mudei para o Japão. Assim como muitos estudantes da Unigran Japão, eu trabalhava em fábrica. Fiz de tudo um pouco, bentoya, autopeças, kensa, trabalhei yakin, hirukin ou dia e noite. Foram nove anos de trabalho duro e os últimos quatro associados com a faculdade.

Só quem trabalha 12 horas por dia sabe do cansaço e da falta de motivação para estudar. Bom, apesar dos pesares, não desisti. A maior razão porque não queria ter outra faculdade pela metade e a segunda porque vi que o trabalho da Conquest era sério. Nunca houve qualquer dúvida ou pedido sem a devida resposta. Seu Eduardo, Sonia, seu Celso, muito obrigada.

Finalmente me formei e, durante os anos estudando, guardei um pouco de dinheiro para viajar para os Estados Unidos e aperfeiçoar meu inglês. Depois tirei meu certificado de professora de Inglês para alunos não americanos, já que meu plano era voltar para o Brasil. Acho que até aqui já deu para ver o quanto ter um diploma abre um leque de possibilidades para aqueles que intencionam ter uma vida fora de fábrica, como eu queria.

No entanto, o inesperado aconteceu e eu acabei me casando e ficando por aqui. Bom, parece um sonho feliz, morar na Califórnia, sol, praia, surf, mas o que fazer para trabalhar? De novo me deparo com a possibilidade de subemprego, logo eu que recentemente recebi meu diploma. Sorte minha que meu diploma da Unigran, licenciatura em Pedagogia, foi reconhecido aqui como Bachelor’s Degree in Education. Ainda não posso trabalhar como professora, tenho que fazer mais um ano de faculdade para aprender as leis das escolas daqui, porém já trabalho para o Distrito Escolar como professora auxiliar. Sou funcionária pública da Califórnia, ganho benefícios, trabalho seis horas por dia com melhor remuneração por horas de trabalho que no Japão.

O que eu quero dizer com essa história toda é que o futuro que você sonha está nas suas mãos e a Conquest-Unigran é uma importante ferramenta para começar uma carreira e abrir novas portas, um mundo possibilidades.

Eu queria escrever para deixar minha gratidão a Unigran, a Conquest, ao seu Eduardo, a Sonia e seu Celso. Vocês permitiram que minha vida mudasse pra melhor e espero que continuem sendo parte de muito mais mudanças positivas aí no Japão. Meu agradecimento a Marinês Nakamura, da secretaria Unigran em Dourados, por pronto atender ao meu pedido de documentos que foram necessários no processo de reconhecimento de diploma.

Um grande abraço à todos,

Luana Almeida

Instructional Aide in Special Education at Tiefort View Intermediate School

Informações sobre os cursos:

Clique no banner da UNIGRAN no rodapé do www.ipc.digtal