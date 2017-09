Há sinais de que Coreia do Norte lançará novo míssil que pode ser um ICBM, diz Ministério da Defesa da Coréia do Sul

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul divulgou no dia 4 de setembro último que há sinais de que a Coreia do Norte irá lançar um novo míssil balístico, que pode ser um ICBM (Míssil Balístico Intercontinental) .

Analistas sul-coreanos acreditam que a Coreia do Norte já tem tecnologia para lançar um míssil intercontinental munido de uma ogiva de bomba de hidrogênio.

O Ministro da Defesa sul-coreano anunciou também que no dia 1o de dezembro próximo estará implementada um tropa especial criada com o objetivo específico de assassinar Kim Jong-um. Ele disse também que esta é uma declaração sua, e não do governo da Coreia do Sul, demonstrando que o governo sul-coreano está dividido.

O Secretário de Defesa norte-americano James Mattis disse, por sua vez, que a “aniquilação total” da Coreia do Norte, como nação, seria uma das opções possíveis em caso de uma intervenção militar naquele País.

Donald Trump cogita a possibilidade de suspender todo e qualquer comércio exterior com nações que mantiverem relações econômicas com a Coreia do Norte.