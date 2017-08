Gunma: 340 policiais trabalham na busca de estrangeiro que fugiu algemado em Oizumi

GUNMA – Um homem que a polícia estava tentando prender na cidade de Oizumi, Gunma, fugiu com as algemas presas no punho.

Ontem, 31, por volta das 11h15, um carro suspeito bem danificado estava parado no estacionamento de um apartamento no bairro de Sakata, com um homem sem camisa e 3 mulheres asiáticas. Um policial ficou desconfiado e abordou o homem que estava dentro do carro mas ele saiu correndo. O policial conseguiu alcancá-lo, mas o homem resistiu agindo com violência. Neste momento, os policiais resolveram prendê-lo pelo crime de interferência da execução do serviço público, colocaram as algemas no punho esquerdo mas o homem continuou resistindo e fugiu novamente.

Uma moradora do bairro disse que viu um vulto pela janela, saiu achando que era o marido, mas se deparou com um homem sem camisa. Perguntou se estava tudo bem, mas o homem começou a gritar em um outro idioma e saiu correndo.

As pessoas que moram na região estão assustadas e avisos estão sendo anunciados pelos alto-falantes para que os moradores fiquem atentos.

A polícia pede para que as pessoas denunciem caso tenham qualquer informação.

O homem é asiático, tem 1,60 m de altura, cerca de 30 anos, tatuagem no peito do lado esquerdo, calça preta justa, está descalço e com algemas no punho esquerdo.

As 3 mulheres que estavam no carro são vietnamitas, por esta razão, é provável que o homem tenha a mesma nacionalidade. A polícia está ouvindo os depoimentos das acompanhantes.

Ontem, às 16h52, chegou uma denuncia em que um homem com características parecidas foi visto na cidade de Ota, numa distância de 6 km de Oizumi, mas a polícia não conseguiu encontrar mais pistas.

Os moradores estão preocupados devido a chance do homem invadir alguma casa para se esconder dos policiais.

A prefeitura de Oizumi está enviando informações e alertas através do e-mail de prevenção de desastres.

Aproximadamente, 340 policiais estão trabalhando nas buscas.