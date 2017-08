Guam lança guia com orientações à população em caso de ataque norte-coreano

Enquanto a Coreia do Norte ameaça atacar a ilha americana de Guam, as autoridades tomam providências para proteger a população da ilha, divulgando um guia de medidas que devem ser tomadas em caso de ataque norte-coreano.

O guia emitido pelo governo local está disponível na internet, e recomenda o que os habitantes da ilha devem fazer antes, durante e depois do ataque.

Segundo as orientações, se o ataque começar e a pessoa estiver na rua ou no ambiente externo, não olhar diretamente para o flash ou bola de fogo porque há possibilidade de dar cegueira. Deitar no chão protegendo a cabeça e tirar a roupa que estiver vestindo para minimizar o contato do material radioativo com o corpo.

Consta também, uma lista de checagem de itens que devem ser preparados com antecedência como: celular e carregadores para entrar em contato com familiares, rádio, baterias e kit de primeiros socorros.

O governador de Guam, Eddie Calvo declarou que se Guam for atacada, não são apenas os soldados que estarão em perigo, mas a população americana também.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com Calvo, no dia 11, e garantiu que o exército americano está preparado e equipado para proteger a população de Guam.

Os Estados Unidos têm em Guam uma base da Marinha com uma frota de submarinos, um grupo da Guarda Costeira e uma base aérea que inclui bombardeiros de longo alcance e caças. A ilha está também equipada com o escudo anti-mísseis THAAD.