Grupo rouba mais de 240 milhões de ienes de usuários de internet banking enviando vírus por e-mail

SAITAMA – Um homem de 31 anos foi preso por fazer retiradas em dinheiro obtido ilegalmente através de transferências feitas pelo internet banking (banco online).

O grupo criminoso retirou cerca de 240 milhões de ienes de contas bancárias de usuários de internet banking todo o Japão.

Issen Takemura, morador de Kawaguchi (Saitama) fazia parte de um grupo criminoso chinês e era responsável por fazer retiradas de dinheiro das contas onde o dinheiro era transferido.

Segundo a polícia, Takemura foi preso após retirar 80 mil ienes no caixa eletrônico de uma loja de conveniência, em Shibuya (Tóquio), que foram transferidos ilegalmente através da conta do banco online de um homem residente em Tóquio, para outra conta, controlada pelo grupo.

O grupo enviava um e-mail com vírus para os usuários do internet banking, infectando o computador da pessoa. Desta forma, conseguiam ter acesso aos dados do login e a senha, e o dinheiro era transferido ilegalmente para outras contas bancárias controladas pelo grupo chinês.

Cerca de 40% dos crimes relacionados com o internet banking registrados neste ano, até junho, foram realizados por esse grupo.

Em depoimento, Takemura disse que fez apenas o que o chefe dele mandou.

A polícia ainda está investigando os detalhes do crime.

Através do internet banking ou banco online é possível fazer operações da própria conta, sem precisar ir até uma agência bancária. Pode ser realizado o pagamento de contas, transferências, investimentos, através do computador.