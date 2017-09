Grupo de empresárias brasileiras realizam evento de moda em Shizuoka

EVENTO /ACONTECEU

Coquetel VIP das lojas Século 21, Atitude Modas e Armazém Fashion

Um dos maiores eventos sociais e glamourosos realizado na comunidade brasileira neste verão foi idealizado por três mulheres empreendedoras, Thaís Nagate (Atitude Modas), Márcia Takahashi (Século 21) e Lia Nágida Dourado (Armazém Fashion).

O local escolhido para esse encontro foi o Resort The Villa Hamanako, em Kosai/ Shizuoka.

O evento foi uma oportunidade que as empresárias criaram para reunir os clientes e os amigos em um lugar agradável. Mais de 200 pessoas estiveram nessa confraternização que contou com música ao vivo, e djs que animaram o ambiente.

A empresária Márcia Takahashi, diz que o evento teve como ponto alto mostrar a moda brasileira no Japão e destacar a beleza das mulheres que não abrem mão de estarem de bem com a vida. De acordo com a empresária, esse tipo de evento colabora com a autoestima de quem participa, porque muitas convidadas se produziram especialmente para estarem neste evento. Enfatiza Márcia Takahashi.

As empresárias envolvidas neste projeto comemoraram o êxito do evento, e já planejam os próximos que estão previstos para serem realizados nas regiões de Komaki , Nagoya e na sequência em Chiryu. Mas a data ainda não está definida. Elas lembram que os eventos também serão divulgados no Brasil para as grifes que são representadas por elas no Japão como material de Marketing.

