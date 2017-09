Gravidez e casamento da atriz Emi Takei com o vocalista do Exile poderá gerar multa de quase um bilhão de ienes

Gravidez e casamento da atriz Emi Takei com o vocalista do Exile...

O vocalista do grupo Exile, Takahiro (32), anunciou o casamento com a atriz Emi Takei (23) e que ela está grávida.

Dias após a notícia, foi divulgado que é quase certeza que a atriz terá que pagar uma multa de centenas de milhões de ienes devido a quebra de contrato.

Algumas empresas que ela tem contratos comerciais estão analisando o tamanho do “prejuízo” com o anúncio do casamento e da gravidez da atriz.

A empresa mais afetada foi a farmacêutica SS, que produz o remédio para alergias, Allegion. Takei tinha contrato comercial com a empresa e como o remédio não é recomendado para grávidas e lactantes, inseriu uma observação na propaganda. Provavelmente, não irão renovar o contrato com a atriz.

A agenda de trabalho de Takei nos próximos 3 anos já está cheia, e mais de 10 novelas estavam confirmadas.

O anúncio deixou a mídia surpresa porque a agência que ela está contratada tem uma regra em que é proibido ter relações amorosas até os 25 anos. A atriz tem 23 anos e namora o vocalista há 2 anos e meio.

As emissoras de TV terão que reajustar as datas de gravações ou trocar o elenco. Ela está grávida de 3 meses e pretende cumprir com a agenda de gravações até quando for possível.

Algumas mídias japonesas divulgaram que a multa poderá chegar ao valor de 1 bilhão de ienes.