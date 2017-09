Governo sul-coreano decide enviar doação de 8 milhões de dólares à Coreia do Norte

COREIA DO SUL – O governo sul-coreano divulgou no dia 21, que pretende enviar uma doação de 8 milhões de dólares (equivalente a 800,9 milhões de ienes) à Coreia do Norte, através do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o Programa Alimentar Mundial (WFP). É a primeira vez que uma ajuda é enviada após a posse do presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul declarou que a data em que a ajuda será enviada ainda não foi decidida e que irá considerar a situação geral entre os dois países para avançar com o processo. E destacou que a situação política e a assistência humanitária devem ser tratadas separadamente, repetindo o que foi dito pelo governo no passado.

A ajuda será destinada para apoiar as crianças, lactantes e grávidas, comprar vacinas, remédios e auxiliar projetos nutricionais.

O governo havia decidido enviar a doação no dia 14, deste mês. A Coreia do Norte lançou o míssil de médio alcance, Marte-12, no dia seguinte, 15.

No dia do lançamento, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, conversou por telefone com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, e pediu para eles considerarem a data de envio da ajuda.