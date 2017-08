Governo quer incentivar a instalação de salas exclusivas para fumantes em estabelecimentos alimentícios e planeja pagar subsídio

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar anunciou um projeto de subsídio para a instalação de salas exclusivas para fumantes em estabelecimentos alimentícios, com previsão de início em 2018.

O objetivo do subsídio é incentivar o movimento nos estabelecimentos alimentícios, e também, proteger os não fumantes do tabagismo passivo. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar está planejando destinar a verba de 5,5 bilhões de ienes, cinco vezes mais do que o ano fiscal anterior, para os gastos com o subsídio.

A ajuda poderá ser utilizada para a instalação de sistemas de ventilação de ar e contruir ou reformar as salas para fumantes. O governo deve arcar com metade das despesas da obra, onde o valor máximo do subsídio será de 2 milhões de ienes.

Além de estabelecimentos alimentícios, lojas de varejo e hotéis também terão direito a ajuda. Para essas categorias, o orçamento será de 3 bilhões de ienes.

O subsídio para a instalação de salas exclusivas de fumantes para os funcionários, em empresas de médio e pequeno porte, começou no ano fiscal de 2010.

O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar quer expandir essa ideia, e espera que os estabelecimentos se sintam incentivados com a oferta do subsídio.